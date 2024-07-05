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Вратарь Англии Пикфорд высказался об игре Кейна и Беллингема в матче со Словакией на Евро

Вратарь Англии Пикфорд высказался об игре Кейна и Беллингема в матче со Словакией на Евро
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Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд высказался об игре форварда англичан Гарри Кейна и атакующего полузащитника Джуда Беллингема в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со Словакией (2:1). Напомним, Беллингем сравнял счёт на 5‑й компенсированной ко второму тайму минуте. Кейн в дополнительное время забил победный мяч.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Джуд и Гарри — наши суперзвезды. Джуд — это просто наш золотой мальчик, который своим ударом через себя сохранил нас в игре в 1/8 финала и позволил продолжить выступление на турнире», — приводит слова Пикфорда официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии встретится со Швейцарией в субботу, 6 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024:

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