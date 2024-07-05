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«Джуд — ничто без партнёров». Легенда Германии раскритиковал Беллингема за игру на Евро

«Джуд — ничто без партнёров». Легенда Германии раскритиковал Беллингема за игру на Евро
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Бывший футболист сборной Германии Дитмар Хаманн высказался о важности Джуда Беллингема для мадридского «Реала» и сборной Англии. Напомним, Беллингем сравнял счёт на 5‑й компенсированной ко второму тайму минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со Словакией (2:1). Кейн в дополнительное время забил победный мяч.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Беллингем – ничто без своих товарищей по команде. Он не делает ничего, если не считать забитые голы, и его не было видно в первых четырёх матчах Евро. Я хочу подождать и посмотреть, каким он будет через два-три года», — приводит слова Хаманна Madrid Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

Сборная Англии встретится со Швейцарией в субботу, 6 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Открытие Евро-2024 вместе с «Чемпионатом»:

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