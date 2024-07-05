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Силва высказался о Роналду и Мбаппе накануне матча на Евро-2024

Силва высказался о Роналду и Мбаппе накануне матча на Евро-2024
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Крайний нападающий сборной Португалии Бернарду Силва высказался о португальском форварде Криштиану Роналду и французском нападающем Килиане Мбаппе накануне четвертьфинального матча чемпионата Европы – 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Этот матч можно сравнить с передачей эстафеты от Роналду к Мбаппе? Я так не думаю. Речь идёт не о Килиане и Криштиану, а о Португалии и Франции. Но они два отличных игрока. Криштиану — лучший в истории, Килиан начинает делать великие дела. Но речь идёт о командах. Мы хотим выйти в полуфинал», — приводит слова Силвы O Jogo.

5 июля, в матче 1/4 финала сборная Португалии сыграет с Францией. Встреча пройдёт в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион», начало – 22:00 мск.

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