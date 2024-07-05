Аргентина — Эквадор: стартовые составы команд на матч Кубка Америки — 2024

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Сегодня, 5 июля, состоится матч 1/4 финала Кубка Америки — 2024, в котором встретятся сборные Аргентины и Эквадора. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в США. В качестве главного арбитра встречи выступит Андрес Матонте из Уругвая. Матч начнётся в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Стартовые составы команд.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Николас Тальяфико, Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Лионель Месси, Нико Гонсалес и Лаутаро Мартинес.

Эквадор: Александер Домингес, Анхело Пресиадо, Феликс Торрес, Вильям Пачо, Пьеро Инкапье, Карлос Груэсо, Кендри Паэс, Алан Франко, Мойсес Кайседо, Джереми Сармиенто и Эннер Валенсия.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника: