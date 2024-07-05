Тренер сборной Украины: всё ещё трудно объяснить, почему так произошло в матче с Румынией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о выступлении команды на Евро-2024.

«Что касается результатов национальной сборной на чемпионате Европы в Германии, то я полагаю, что мы не показали там всего своего потенциала. Наша команда — одна из самых молодых на этом турнире, у неё большая перспектива. Разумеется, все ждали другого результата уже сейчас. И мы сами – тренеры, игроки – тоже расстроены.

Полагаю, что после первого матча в группе мы сделали правильные выводы. Но мне всё ещё трудно объяснить, почему так произошло в игре с Румынией… Мы разобрали с игроками первый матч и уже во втором, со Словакией, показали другую мотивацию. То же касается и поединка с Бельгией», — приводит слова Реброва официальный сайт Украинская ассоциация футбола.

Напомним, в первом туре сборная Украины проиграла Румынии (0:0), а после этого обыграла Словакию (2:1) и сыграла вничью с Бельгией (0:0). Команда набрала четыре очка и заняла последнее место.

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