Руни — о возвращении к тренерской работе: не хочу стать новым Гари Невиллом

Главный тренер «Плимута» Уэйн Руни высказался о возвращении к тренерской работе, пошутив над бывшим товарищем по «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллом.

«Почему я решил снова тренировать? Не хочу стать новым Гари Невиллом. У меня есть желание тренировать, есть страсть к футболу. Начало года получилось для меня странным. Я немного поработал на телевидении, но моей целью было возвращение на тренерскую должность», – приводит слова Руни The Telegraph.

Отметим, экс-защитник Невилл попробовал себя в качестве тренера, возглавив «Валенсию», но потерпел неудачу. С тех пор англичанин не возвращался к тренерству, полностью посвятив себя работе телеэкспертом.

Бывший форвард «красных дьяволов» возглавил «Плимут» в конце мая 2024-го. Последним местом работы английского специалиста был «Бирмингем», в котором Руни работал с октября 2023 года по январь 2024 года. Ранее 38-летний тренер работал с американским «Ди Си Юнайтед», а также с «Дерби Каунти».

Напомним, по итогам нынешнего сезона Чемпионшипа «Плимут» набрал 51 очко и занял 21-е место, набрав на одно очко больше, чем «Бирмингем» с 22-й строчки, вылетевший в третий английский дивизион.

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