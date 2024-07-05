16-летний Ламин Ямаль назвал кумира в «Барселоне», это не Лионель Месси

16-летний крайний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о кумире в составе каталонской команды, воспитанником которой юноша является.

«Я всегда говорю, что Лионель Месси является лучшим футболистом в истории. Но мне больше нравилось смотреть за игрой Неймара», — приводит слова Ямаля Marca.

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Всего в минувшем сезоне испанский футболист сыграл 51 матч во всех турнирах за клуб, в которых он забил семь голов и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн. Также Ламин Ямаль в составе национальной команды Испании выступает на Евро-2024 в Германии. В четырёх матчах турнира вингер отметился двумя результативными передачами.

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