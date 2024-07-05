ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Эквадор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

16-летний Ламин Ямаль назвал кумира в «Барселоне», это не Лионель Месси

16-летний Ламин Ямаль назвал кумира в «Барселоне», это не Лионель Месси
Аудио-версия:
Комментарии

16-летний крайний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о кумире в составе каталонской команды, воспитанником которой юноша является.

«Я всегда говорю, что Лионель Месси является лучшим футболистом в истории. Но мне больше нравилось смотреть за игрой Неймара», — приводит слова Ямаля Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Всего в минувшем сезоне испанский футболист сыграл 51 матч во всех турнирах за клуб, в которых он забил семь голов и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн. Также Ламин Ямаль в составе национальной команды Испании выступает на Евро-2024 в Германии. В четырёх матчах турнира вингер отметился двумя результативными передачами.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android