Стало известно, какое изменение в составе Франции сделает Дешам в матче с Португалией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам планирует внести только одно изменение в стартовый состав в игре 1/4 финала чемпионата Европы с Португалией по сравнению с матчем 1/8 финала с Бельгией (1:0). Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

По информации источника, в игре с Португалией главный тренер французов выпустит в основе тех же футболистов лишь за одним исключением: место Маркуса Тюрама в нападении займёт форвард «ПСЖ» Рандаль Коло Муани.

5 июля, в матче 1/4 финала сборная Франции сыграет с Португалией. Встреча пройдёт в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион», начало – 22:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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