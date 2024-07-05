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Стало известно, какое изменение в составе Франции сделает Дешам в матче с Португалией

Стало известно, какое изменение в составе Франции сделает Дешам в матче с Португалией
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам планирует внести только одно изменение в стартовый состав в игре 1/4 финала чемпионата Европы с Португалией по сравнению с матчем 1/8 финала с Бельгией (1:0). Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, в игре с Португалией главный тренер французов выпустит в основе тех же футболистов лишь за одним исключением: место Маркуса Тюрама в нападении займёт форвард «ПСЖ» Рандаль Коло Муани.

5 июля, в матче 1/4 финала сборная Франции сыграет с Португалией. Встреча пройдёт в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион», начало – 22:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Вертонген – 85'    

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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