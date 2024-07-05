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Тренер сборной Португалии высказался о Роналду накануне матча с Францией на Евро-2024

Тренер сборной Португалии высказался о Роналду накануне матча с Францией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о форварде Криштиану Роналду накануне четвертьфинального матча на чемпионате Европы – 2024 с национальной командой Франции.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Важно видеть того, кто выиграл всё и побил огромное количество рекордов с точки зрения количества матчей и голов за сборную. Свежесть, которую он привносит, удивляет. Он пример того, кто хочет побеждать каждый день, кто хочет соревноваться каждый день. Когда у вас есть преданный своему делу игрок, забудьте, что он делал в прошлом- это привилегия», – приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Встреча пройдёт в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион», начало – 22:00 мск.

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