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Нагельсман оценил 16-летнего Ямаля перед матчем Германия — Испания в 1/4 финале Евро

Нагельсман оценил 16-летнего Ямаля перед матчем Германия — Испания в 1/4 финале Евро
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ответил на вопрос об испанском футболисте, 16-летнем вингере «Барселоны» Ламине Ямале. перед очным матчем между немецкой национальной командой и Испанией в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ямаль – большой талант. Он был стабилен в прошедшем сезоне, на что способны немногие в его возрасте, но теперь перед ним стоит задача поддерживать этот уровень на протяжении долгих лет. Он очень хорош один в один. Против него трудно защищаться, так как он непредсказуем: может и смещаться в центр, и уходить на фланг, хорошо владеет обеими ногами», – приводит слова Нагельсмана Barca Universal.

Всего в минувшем сезоне испанский футболист сыграл 51 матч во всех турнирах за клуб, в которых он забил семь голов и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн. Также Ламин Ямаль в составе национальной команды Испании выступает на Евро-2024 в Германии. В четырёх матчах турнира вингер отметился двумя результативными передачами.

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Евро-2024: итоговый список команд:

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