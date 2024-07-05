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Стало известно, каких игроков «Барселона» может продать, чтобы подписать Нико Уильямса

Стало известно, каких игроков «Барселона» может продать, чтобы подписать Нико Уильямса
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Каталонская «Барселона» планирует подписать 21-летнего испанского вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса. Об этом сообщает журналист Cadena Ser Санти Овале в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, чтобы подписать крайнего нападающего сборной Испании каталонская команда может продать троих футболистов первой команды. В их число входят нидерландский полузащитник Френки де Йонг, бразильский вингер Рафинья и уругвайский центральный защитник Рональд Араухо.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что помимо «Барселоны» Нико Уильямса рассматривает для трансфера лондонский «Челси». Также сообщается, что партнёры по сборной пытаются переманить игрока в ряды своих клубов.

Напомним, в нынешнем сезоне вингер провёл за «Атлетик» из Бильбао 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 17 результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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