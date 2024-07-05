Карвахаль рассказал, как можно бороться с немецкими нападающими в четвертьфинале Евро

Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль высказался о предстоящем матче с национальной командой Германии на евро-2024.

«У них есть игроки мирового класса, каждый по отдельности. У них есть быстрые вингеры, крепкие центральные защитники и люди, которым нравится держать мяч у своих ног. У нас с ними схожие качества. Все зависит от того, будут ли они сидеть сзади или прессинговать высоко. Это определит, насколько близко мы подберемся к их воротам, и, возможно, темп игры.

Один из очевидных способов попытаться снизить впечатляющую скорость и технику немецких крайних игроков — это все время оставаться вплотную к ним. Я бы даже сказал, что мы должны постоянно находиться вплотную к их крайним нападающим, чтобы у них не было легкой свободы передвижения», — приводит слова Карвахаля официальный сайт УЕФА.

Матч пройдёт 5 июля, начало – 22:00 мск.

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