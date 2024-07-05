Аргентина — Эквадор: Лисандро Мартинес открыл счёт с передачи Алексиса Мак Аллистера

В эти минуты на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в США проходит матч 1/4 финала Кубка Америки — 2024, в котором встречаются сборные Аргентины и Эквадора. В качестве главного арбитра встречи выступает Андрес Матонте из Уругвая. На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт 1:0 в пользу аргентинцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

На 35-й минуте встречи аргентинский защитник Лисандро Мартинес отправил мяч в ворота эквадорцев ударом головой с передачи хавбека Алексиса Мак Аллистера.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

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