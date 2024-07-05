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Криштиану Роналду опубликовал пост накануне матча Португалии с Францией на Евро-2024

Криштиану Роналду опубликовал пост накануне матча Португалии с Францией на Евро-2024
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост с болельщиками накануне четвертьфинального матча с национальной командой Франции на чемпионате Европы – 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы были, есть и всегда будем. Поверьте мне», — написал Роналду в социальной сети X (ранее Twitter). К посту форвард прикрепил фото с болельщиками национальной команды.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти обыграла национальную команду Словении. По ходу матча Роналду не реализовал пенальти, однако в серии послематчевых пенальти ему удалось забить Яну Облаку.

Четвертьфинальный матч между Португалией и Францией пройдёт 5 июля, начало – 22:00 мск.

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