Тренер Швейцарии Якин высказался об игре сборной Англии перед очным матчем на Евро-2024

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о сопернике в преддверии матча 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Англии. Встреча состоится в субботу, 6 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Не мне судить игру, которую показывает сборная Англии. Я сосредоточен на нашей собственной игре. Впрочем, мы знаем их сильные и слабые стороны. Стараюсь подготовить команду ко всему как можно лучше», — приводит слова Якина официальный сайт УЕФА.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

Фанаты Англии и Сербии подрались перед матчем Евро-2024: