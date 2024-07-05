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Тренер Швейцарии Якин высказался об игре сборной Англии перед очным матчем на Евро-2024

Тренер Швейцарии Якин высказался об игре сборной Англии перед очным матчем на Евро-2024
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о сопернике в преддверии матча 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Англии. Встреча состоится в субботу, 6 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не мне судить игру, которую показывает сборная Англии. Я сосредоточен на нашей собственной игре. Впрочем, мы знаем их сильные и слабые стороны. Стараюсь подготовить команду ко всему как можно лучше», — приводит слова Якина официальный сайт УЕФА.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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