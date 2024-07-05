В «Байере» рассказали, как приняли решение назначить Хаби Алонсо на пост главного тренера

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес объяснил выбор леверкузенского клуба назначить испанского специалиста Хаби Алонсо на должность главного тренера.

«Тогда, в октябре 2022 года, мы, естественно, смотрели, кто был доступен, а затем начали анализировать Хаби: «Какова была его работа в «Реал Сосьедад Б»? Подходит ли стиль игры? Подходит ли он нашим игрокам?» Все, что мы делаем при скаутинге игроков, мы также делаем при оценке тренеров. Поиск тренера – это важный кадровый вопрос для меня и, следовательно, для клуба.

Мы смотрели матчи, затем исследовали и получали рекомендации от людей, которых я знаю, которые работали с ним. Мы пытались понять, что из себя представляет эта личность, прощупать все эти моменты, а затем провести личное собеседование. Он всегда был вверху нашего списка. Каждая проверка, которую мы делали, всегда подтверждала его лидерство. Список сокращался, и Хаби всегда оставался главным кандидатом», – приводит слова Рольфеса BayerXtra в соцсетях.

В минувшем сезоне «Байер» выиграл немецкую Бундеслигу, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков. Леверкузенцы добились исторического достижения, впервые закончив сезон в чемпионате Германии без поражений. На счету «Байера» в прошедшем сезоне Бундеслиги числятся 28 побед и шесть ничьих.

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»: