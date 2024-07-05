Вратарь сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер ответил на вопрос о своём будущем.

«Никогда не говори никогда, но я бы не переехал в Саудовскую Аравию или Катар. Если уж на то пошло, то МЛС – это вариант. Я говорил об этом с Бастианом Швайнштайгером, который там играл. Но нужно все тщательно обдумать. В том числе потому, что там много играют на искусственном газоне, а это не идеально для вратаря», — приводит слова Нойера Bayern&Germany в соцсетях.

Напомним, в минувшем сезоне Нойер принял участие в 33 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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