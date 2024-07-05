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Расписание матчей 1/4 финала Евро-2024 на 5 июля

Расписание матчей 1/4 финала Евро-2024 на 5 июля
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Сегодня, 5 июля, на чемпионате Европы — 2024 в Германии состоится два матча 1/4 финала. Сборная Испании сыграет с национальной командой Германии, соперником сборной Португалии в борьбе за выход в полуфинал станет Франция.

Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 на 5 июля (время — московское):

19:00. Испания — Германия;
22:00. Португалия — Франция.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.

Победителем прошлых соревнований стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024:

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