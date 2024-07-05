Расписание матчей 1/4 финала Евро-2024 на 5 июля

Сегодня, 5 июля, на чемпионате Европы — 2024 в Германии состоится два матча 1/4 финала. Сборная Испании сыграет с национальной командой Германии, соперником сборной Португалии в борьбе за выход в полуфинал станет Франция.
Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 на 5 июля (время — московское):
19:00. Испания — Германия;
22:00. Португалия — Франция.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.
Победителем прошлых соревнований стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.
Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024:
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