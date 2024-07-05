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Аргентина — Эквадор. Прямая трансляция
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Эквадор сравнял счёт в четвертьфинальном матче с Аргентиной на 90+2 минуте

Эквадор сравнял счёт в четвертьфинальном матче с Аргентиной на 90+2 минуте
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Сейчас проходит матч 1/4 финала Кубка Америки между сборными Аргентины и Эквадора.

Эквадорцы забили гол на 90+2 минуте встречи и сравняли счёт матча – 1:1.

Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 04:00 МСК
Аргентина
Пенальти
1 : 1
1 : 0
Эквадор
1:0 Мартинес – 35'     1:1 Родригес – 90+1'    
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