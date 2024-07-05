Эквадор сравнял счёт в четвертьфинальном матче с Аргентиной на 90+2 минуте
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Сейчас проходит матч 1/4 финала Кубка Америки между сборными Аргентины и Эквадора.
Эквадорцы забили гол на 90+2 минуте встречи и сравняли счёт матча – 1:1.
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