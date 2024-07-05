Аргентина вышла в полуфинал Копы-2024, обыграв Эквадор в серии пенальти

Сегодня, 5 июля, состоялся первый четвертьфинал Кубка Америки – 2024 между сборными Аргентины и Эквадора. Встреча на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в основное время завершилась вничью – 1:1, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались аргентинцы – 4:2.

В составе Аргентины голом отметился защитник Лисандро Мартинес.

За Эквадор забил нападающий Кевин Родригес.

В полуфинале Аргентина сыграет с победителем пары Венесуэла – Канада. Матч между командами пройдёт завтра, 6 июля.

Трансляция матча Аргентина – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.