«Барселона» приняла решение по будущему Ансу Фати

Вингер «Барселоны» Ансу Фати продолжит свои выступления в составе команды.

Как сообщает сообщает Mundo Deportivo, каталонцы решили не рассматривать продажу игрока нынешним летом. Отмечается, что главный тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик рассчитывает на футболиста. Спортивный директор команды Деку также считает, что Фати может закрепиться в команде.

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Напомним, в минувшем сезоне испанец провёл за «Брайтон» 30 матчей, в которых забил четыре мяча и записал на свой счёт одну голевую передачу. В сентябре 2023 года испанец перешёл в аренду в «Брайтон» из «Барселоны», при этом отмечалось, что в контракт не включён пункт о выкупе футболиста. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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