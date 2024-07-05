Лионель Месси не забил послематчевый пенальти в матче с Эквадором, пробив паненкой

Сегодня, 5 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Эквадора в четвертьфинале Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в основное время завершилась вничью – 1:1, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались аргентинцы – 4:2.

Нападающий и капитан Лионель Месси не реализовал первый пенальти в серии. 37-летний аргентинец пробил паненкой и попал в перекладину. Он стал единственным игроком в составе сборной, кто не реализовал свой удар.

На Кубке Америки – 2024 Месси провёл два матча и отдал одну голевую передачу.

В полуфинале Аргентина сыграет с победителем пары Венесуэла – Канада. Матч между командами пройдёт завтра, 6 июля.

Трансляция матча Аргентина – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.