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Эмилиано Мартинес взял два пенальти в послематчевой серии с Эквадором

Сегодня, 5 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Эквадора в четвертьфинале Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в основное время завершилась вничью – 1:1, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались аргентинцы – 4:2.

Голкипер Эмилиано Мартинес взял два пенальти из четырёх и помог Аргентине продолжить борьбу за титул.

Мартинес сыграл во всех четырёх матчах на Копе-2024. На групповом этапе 31-летний вратарь не пропустил ни одного мяча.

Трансляция матча Аргентина – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.



Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.