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Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки в пятый раз подряд

Сегодня, 5 июля, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Америки – 2024 между сборными Аргентины и Эквадора. Встреча на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в основное время завершилась вничью со счётом 1:1, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались аргентинцы – 4:2.

Таким образом, аргентинская национальная команда пробилась в полуфинал Кубка Америки в пятый раз подряд.

Отметим, что в полуфинале Аргентина сыграет с победителем пары Венесуэла – Канада.

Трансляция матча Аргентина – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.