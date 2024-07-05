Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, сетка, 5 июля

Сегодня, 5 июля, состоялся 15 игровой день Кубка Америки – 2024, который проходит в США. В рамках турнира был сыгран первый четвертьфинальный матч между сборными Аргентины и Эквадора.

Результаты Кубка Америки 5 июля:

Аргентина – Эквадор — 1:1 (4:2 пен.).

Таким образом, аргентинцы вышли в полуфинал Копы-2024, где сыграют с победителем пары Венесуэла – Канада, которые сыграют завтра, 6 июля.

Трансляция матча Аргентина – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.