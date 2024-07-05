Сборная Аргентины не проигрывает Эквадору с 2015 года

Сегодня, 5 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Эквадора в четвертьфинальном матче Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» завершилась со счётом 1:1 (4:2 пен.).

Таким образом, Аргентина не проигрывает эквадорцам с 2015 года. На счету небесно-голубых 4 победы и 1 ничья в официальных матчах, а также две победы в товарищеских играх.

В полуфинале аргентинцы сыграют с победителем пары Венесуэла – Канада. Матч пройдёт завтра, 6 июля.

Трансляция матча Аргентина – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.



Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.