Эмилиано Мартинес – о матче с Эквадором: сказал ребятам, что не готов ехать домой

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался после победы в четвертьфинале над сборной Эквадора со счётом 1:1 (4:2 пен.).

«Я сказал ребятам, что не готов ехать домой. Тем более что мы чемпионы мира и чемпионы Копа Америка, и эта группа заслуживает продолжения. Прошло 35 дней, в течение которых мы находимся вместе со всеми, и это очень эмоционально», — приводит слова Мартинеса журналист Рой Немер.

Сборная Аргентины в пятый раз подряд вышла в полуфинал Кубка Америки. В 1/2 финала небесно-голубые сыграют с победителем пары Венесуэла – Канада.

Трансляция матча Аргентина – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.



Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.