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Главный тренер Аргентины Скалони прокомментировал игру Месси в четвертьфинале с Эквадором

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об игре нападающего Лионеля Месси в четвертьфинале Кубка Америки – 2024 со сборной Эквадора (1:1, 4:2 пен.).

«Он был вне игры семь дней!!! Он играл так, как играла команда. Мы — команда. Если он играет хорошо – значит, мы играем хорошо. Мы не выделяем индивидуальные показатели», — приводит слова Скалони Sports Center.

Месси не забил пенальти в послематчевой серии, попав после удара «паненкой» в перекладину.

Сборная Аргентины в пятый раз подряд вышла в полуфинал Кубка Америки. В 1/2 финала небесно-голубые сыграют с победителем пары Венесуэла – Канада.

Трансляция матча Аргентина – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0.