Виктор Давила близок к уходу из ЦСКА — Fox Sports

Нападающий ЦСКА Виктор Давила может покинуть московский клуб.

Как сообщает Fox Sports, чилийский форвард близок к переходу в «Америку». Отмечается, что переговоры между мексиканским клубом и ЦСКА проходят в позитивном ключе и завершатся в ближайшее время.

26-летний футболист является воспитанником чилийского «Уачипато», откуда потом перебрался в мексиканскую «Некаксу». Уже потом в Мексике поиграл за «Пачуку» и «Леон». А прошлым летом, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 5 млн перебрался в армейский клуб.

В сезоне-2023/2024 Давила сыграл за красно-синих 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. При этом его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

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