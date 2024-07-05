Аргентина в полуфинале Копы, Зверев вышел в третий круг Уимблдона. Главное к утру
Сборная Аргентины обыграла сборную Эквадора в серии пенальти (1:1, 4:2 пен.) и вышла в полуфинал Кубка Америки – 2024, Александр Зверев оказался сильнее американского теннисиста Маркоса Гирона (6:2, 6:1, 6:4) и сыграет в третьем круге Уимблдона-2024, нападающего Криштиану Роналду могут оштрафовать за публикацию о своём пульсе в матче 1/8 финала со Словенией (0:0, 3:0 пен.). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Аргентина вышла в полуфинал Копы-2024, обыграв Эквадор в серии пенальти.
- Александр Зверев уверенно вышел в третий круг Уимблдона.
- Роналду может быть оштрафован за публикацию о своём пульсе в матче со Словенией.
- Диана Шнайдер и Елена Веснина вышли во второй круг парного разряда Уимблдона-2024.
- Лионель Месси не забил послематчевый пенальти в матче с Эквадором, пробив «паненкой».
- Энди Маррей заявил о желании стать тренером.
- Александр Соболев опубликовал загадочный пост на фоне слухов о переходе в «Зенит».
- Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки в пятый раз подряд.
- Стало известно, каких игроков «Барселона» может продать, чтобы подписать Нико Уильямса.
- Бобровский рассказал, как возникла идея выйти на чемпионский парад с российским флагом.
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