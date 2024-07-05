Аргентина в полуфинале Копы, Зверев вышел в третий круг Уимблдона. Главное к утру

Сборная Аргентины обыграла сборную Эквадора в серии пенальти (1:1, 4:2 пен.) и вышла в полуфинал Кубка Америки – 2024, Александр Зверев оказался сильнее американского теннисиста Маркоса Гирона (6:2, 6:1, 6:4) и сыграет в третьем круге Уимблдона-2024, нападающего Криштиану Роналду могут оштрафовать за публикацию о своём пульсе в матче 1/8 финала со Словенией (0:0, 3:0 пен.). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».