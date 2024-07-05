Эмилиано Мартинес признан лучшим игроком матча между Аргентиной и Эквадором

Сегодня, 5 июля, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Америки – 2024 между сборными Аргентины и Эквадора. Встреча на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в основное время завершилась вничью со счётом 1:1, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались аргентинцы – 4:2.

Лучшим игроком встречи был признан вратарь аргентинской национальной команды Эмилиано Мартинес. Напомним, Мартинес отразил два удара из четырёх в серии послематчевых пенальти и помог Аргентине продолжить борьбу за титул.

Трансляция матча Аргентина – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

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