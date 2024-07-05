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Месси отреагировал на выход сборной Аргентины в полуфинал Кубка Америки

Месси отреагировал на выход сборной Аргентины в полуфинал Кубка Америки
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка Америки — 2024 с национальной командой Эквадора (1:1, 4:2 пен.).

Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 1
4 : 2
Эквадор
1:0 Мартинес – 35'     1:1 Родригес – 90+1'    

«Мы знали, что это будет напряжённый и упорный матч. Всё произошло, как мы и ожидали. У них очень хорошие игроки. Поля здесь не позволяют играть так быстро, как хочется. Это всегда облегчает задачу защитнику», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Трансляция матча Аргентина – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

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Кубок Америки. Топ-5 голов 3-го тура группового этапа:

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