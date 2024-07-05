Месси отреагировал на выход сборной Аргентины в полуфинал Кубка Америки

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка Америки — 2024 с национальной командой Эквадора (1:1, 4:2 пен.).

«Мы знали, что это будет напряжённый и упорный матч. Всё произошло, как мы и ожидали. У них очень хорошие игроки. Поля здесь не позволяют играть так быстро, как хочется. Это всегда облегчает задачу защитнику», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Трансляция матча Аргентина – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

Кубок Америки. Топ-5 голов 3-го тура группового этапа: