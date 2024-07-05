В «Ростове» рассматривают возможность приобретения иностранных футболистов

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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что в летнее трансферное окно клуб планирует подписать несколько новых игроков. Он отметил, что рассматриваются в том числе и кандидатуры иностранных футболистов.

«В это летнее трансферное окно будет некоторое количество новичков. Это полевые футболисты. Иностранцев тоже рассматриваем. Точного количества нет», — приводит слова Рыскина ТАСС.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Ростов» набрал 43 очка и занял седьмое место в турнирной таблице. Из Кубка России «Ростов» вылетел на стадии 1/2 финала Пути регионов, проиграв калининградской «Балтике».

Новый сезон РПЛ «Ростов» откроет матчем с московским ЦСКА. Игра состоится в Ростове-на-Дону 20 июля.

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