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Португалия — Франция: во сколько начало матча 1/4 финала Евро-2024, где смотреть игру

Сегодня, 5 июля, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия).

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Трансляция матча Португалия — Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти обыграла национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.

Победителем прошлых соревнований стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.