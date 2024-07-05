Таранов: Испания и Германия — две лучшие команды, хотелось бы увидеть финал с их участием

Российский экс-футболист Иван Таранов высказался о предстоящем матче Испании и Германии в 1/4 финала чемпионата Европы — 2024. Игра состоится сегодня, 5 июля, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«На мой взгляд, Испания и Германия — две лучшие команды этого розыгрыша чемпионата Европы, поэтому хотелось бы увидеть финал с участием этих сборных. Но это такой расклад и сетка, а также футбол, где в финале встретятся две сильнейшие команды», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная Германии начала свой путь на Евро-2024 с группы A, Испания стартовала в группе B. Немецкая команда набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места. Испанцы выиграли все три встречи на групповом этапе. В 1/8 финала национальная команда Германии оказалась сильнее Дании, а Испания обыграла Грузию.