«Португалия готова к четвертьфиналу Евро». Роберто Мартинес высказался о матче с Францией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024 с Францией. Четвертьфинальная встреча пройдёт сегодня, 5 июля, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Что касается предсказуемости в игре сборных на Евро, то все и так знают, как играют большие команды. Главное — это исполнение, талант игроков. Я думаю, Португалия готова к четвертьфиналу, мы полностью сосредоточены… Мы критически смотрим на себя и всегда хотим совершенствоваться. Но мы не должны менять всё от матча к матчу», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти обыграла национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.