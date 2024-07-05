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Тренер ОФК Крунич: Николич мой товарищ, мы сыграли много матчей друг против друга

Тренер ОФК Крунич: Николич мой товарищ, мы сыграли много матчей друг против друга
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Главный тренер ОФК из Белграда Симо Крунич высказался о сербском наставнике московского ЦСКА Марко Николиче.

«Конечно, я знал Марко Николича раньше. Мы сыграли много игр друг против друга как главные тренеры разных команд. Он отличный тренер. Немного пообщались с Марко перед игрой — он мой хороший товарищ», — сказал Крунич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Вчера, 4 июля, состоялся матч Братского кубка, в котором встречались российский ЦСКА и белградский ОФК. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 4:0.

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
04 июля 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Файзуллаев – 34'     2:0 Гаич – 48'     3:0 Дивеев – 54'     4:0 Бистрович – 90+4'    

Напомним, 4 июня стало известно, что Марко Николич занял должность главного тренера армейцев. Столичный ЦСКА подписал с Марко Николичем двухлетний контракт. Он сменил на посту главного тренера Владимира Федотова. Ранее Николич был главным тренером московского «Локомотива» с мая 2020 года по октябрь 2021-го и выиграл с железнодорожниками Кубок России. В прошлом сезоне он тренировал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

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