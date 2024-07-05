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Радимов: на Евро-2024 Испания показывает, что может быть разной

Радимов: на Евро-2024 Испания показывает, что может быть разной
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Бывший российский футболист Владислав Радимов назвал сильные стороны сборной Испании и отметил разнообразную игру команды на чемпионате Европы — 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испанцы доминировали с итальянцами, с Грузией. С итальянцами, с равным соперником, добились уверенной победы. А с хорватами уже отдали мяч и использовали пространство, которое хорваты не могли покрыть. Испанцы могут быть разными. Такого не было никогда. Это делает их непредсказуемыми и ещё более сильными», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, сегодня, 5 июля, состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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