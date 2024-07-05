«Црвена Звезда» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча Летнего кубка начнётся в 13:00

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Сегодня, 5 июля, состоится матч Летнего кубка, в котором примут участие сербская «Црвена Звезда» и российский «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Winline Летний Кубок РПЛ Winline Летний Кубок РПЛ 05 июля 2024, пятница. 13:00 МСК Црвена Звезда Белград, Сербия Не начался Сочи Сочи, Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, в первом матче Летнего кубка «Сочи» крупно уступил «Зениту» со счётом 2:5. Для «Црвены Звезды» встреча с сочинцами станет первой на турнире.

В товарищеском международном турнире выступают чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и и продлится до 14 июля. «Атлетико Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.