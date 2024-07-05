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Португалия — Франция. Прямая трансляция
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Роберто Мартинес: Португалия несовершенна. Хочу, чтобы команда играла красиво и забивала

Роберто Мартинес: Португалия несовершенна. Хочу, чтобы команда играла красиво и забивала
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил игру своей команды в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024 с Францией. Четвертьфинальная встреча пройдёт сегодня, 5 июля, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я хочу, чтобы моя команда играла качественно, красиво и забивала голы. В каких-то моментах мы несовершенны, поэтому мы работаем над ними, чтобы всегда быть на высоте. Когда Португалия играет красиво — она играет лучше. А когда команда играет лучше, у неё больше шансов выиграть матчи.

Игры здесь очень конкурентные. Трудно забить первый гол. Думаю, мы много рискуем. Чтобы забить, нужно пробиться в последнюю треть, но мы владеем мячом, и у нас много игроков на позиции. Мы многое делаем хорошо, и нам нужно продолжать в том же духе, но есть вещи, которые мы можем улучшить», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

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