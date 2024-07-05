Нагельсман: Германия готова, уверены, что покажем отличную игру в матче с Испанией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ожидает, что его команда сможет показать хорошую игру в матче 1/4 финала Евро-2024 с национальной командой Испании.

«Надеюсь, наша подготовка завершена. Мы решили, кто выйдет в стартовом составе. Вчера у нас было много индивидуальных бесед и просмотрено много видео. Мы хорошо подготовлены и уверены, что сможем показать отличную игру», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании состоится сегодня, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.