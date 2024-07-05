Силва: Мбаппе — отличный игрок, желаю ему всего наилучшего, но не в матче с Португалией

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва высказался о Килиане Мбаппе в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024 с Францией. Четвертьфинальная встреча пройдёт сегодня, 5 июля, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Килиан — отличный игрок. Когда он начал играть с нами в «Монако» в 16 лет, уже через неделю я смотрел на него и говорил Жоау Моутинью: «Что это за парень?» Он выделялся из толпы. В мой последний сезон в «Монако» он забил очень много голов и по-настоящему блеснул в Лиге чемпионов. Я рад, что он смог добиться расцвета карьеры, и желаю ему всего наилучшего — но не в матче с Португалией», — приводит слова Силвы официальный сайт УЕФА.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти обыграла национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).