«Рубин» объявил о переходе Дрезгича на правах аренды в «Диошдьёр»

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила о переходе сербского центрального защитника Уроша Дрезгича в венгерский «Диошдьёр» на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

«Удачи, Урош!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

21-летний Дрезгич перешёл в «Рубин» в сентябре 2023 года из сербского клуба «Чукарички». За это время Урош провёл за российскую команду всего две игры во всех турнирах. Действующее соглашение футболиста с казанцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt рыночная стоимость сербского защитника составляет € 800 тыс.

По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» занял восьмое место. Команда Рашида Рахимова набрала 42 очка по результатам 30 матчей.