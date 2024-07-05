Бернарду Силва: в матче Португалия — Франция нет фаворита

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва высказался о расстановке сил в матче 1/4 финала Евро-2024 с Францией. Четвертьфинальная встреча пройдёт сегодня, 5 июля, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«В матче Португалии и Франции не будет фаворитов. Это две сборные с потрясающими игроками, потрясающими составами, где каждый игрок может сделать разницу на поле. У каждой из команд своя манера игры, и каждая искренне хочет выиграть Евро-2024. Так что я не думаю, что в нашей паре есть фавориты», — приводит слова Силвы официальный сайт УЕФА.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти обыграла национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).