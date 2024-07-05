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Стал известен комментатор матча Испания — Германия на Евро-2024

Стал известен комментатор матча Испания — Германия на Евро-2024
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Комментатором матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии выступит Константин Генич («Матч ТВ»).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, игра 1/4 финала Евро между Испанией и Германией состоится сегодня, 5 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Сборная Германии начала свой путь на Евро-2024 с группы A, Испания стартовала в группе B. Немецкая команда набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места. Испанцы выиграли все три встречи на групповом этапе. В 1/8 финала национальная команда Германии оказалась сильнее Дании, а Испания обыграла Грузию.

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