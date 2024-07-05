На Евро-2024 случайно рекламировали секс-шоп

На чемпионате Европы — 2024 разгорелся скандал из-за незапланированной рекламы секс-шопа, которая изначально планировалась как реклама автомобильного бренда.

Так, китайский производитель автомобилей BYD решил запустить на Евро-2024 рекламу своих электрокаров. Руководство BYD выкупило очень много рекламных слотов на чемпионате Европы — их рекламу показывают в каждом матче. Однако возник казус: сайт BYD в доменной зоне «.de», которая принадлежит Германии, пишется с приставкой «аuto», о чём в рекламе на Евро не было сказано ни слова.

А вот сайт с названием BYD.de (именно так его «гуглили» пользователи в Германии) всё-таки есть — это секс-шоп под название Buy Your Dildo, продающий фаллоимитаторы. Именно на него попадали немецкие болельщики, которые после реклам на Евро решили найти автомобили BYD в интернете.

Ситуация приобрела такой масштаб, что секс-шопу пришлось даже выпустить «заглушку» для всех, кто ошибся с доменной зоной, и перенаправлять их на сайт по продаже машин.