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Марин Ле Пен ответила на политические заявления капитана Франции Килиана Мбаппе

Марин Ле Пен ответила на политические заявления капитана Франции Килиана Мбаппе
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Французский политик Марин Ле Пен, являющаяся лидером партии «Национальное объединение», ответила на политические заявления капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. Ранее футболист призывал граждан Франции голосовать на выборах против партии, возглавляемой Ле Пен.

«Высказывания Мбаппе? Французам надоело, что им читают лекции о морали и дают инструкции по голосованию», — приводит слова Ле Пен CNN France в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, во Франции прошёл 1-й тур выборов в парламент страны, в которых победили оппоненты действующей власти — партия Марин Ле Пен.

Напомним, сегодня, 5 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся Португалия и Франция. Встреча пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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