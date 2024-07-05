Французский депутат отреагировал на политические высказывания Килиана Мбаппе

Французский депутат Лоран Якобелли отреагировал на политические высказывания нападающего мадридского «Реала» и национальной команды Килиана Мбаппе.

«Я не стану выходить на поле и давать советы тренерам. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Килиан Мбаппе сейчас находится в сборной Франции. Он носит футболку национальной команды, футболку всех французов без исключения, независимо от их голоса», — приводит слова Якобелли RMC Sport.

Напомним, ранее Килиан Мбаппе призвал граждан своей страны приходить на парламентские выборы. Во Франции прошёл 1-й тур выборов в парламент страны, в которых победили оппоненты действующей власти — партия Марин Ле Пен. Отметим, что сегодня, 5 июля, состоится матч Португалия — Франция, который пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.