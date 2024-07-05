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Ещенко: сборная Испании победит Германию, но мотивация Крооса может передаться команде

Ещенко: сборная Испании победит Германию, но мотивация Крооса может передаться команде
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Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко высказался о предстоящем матче Испании и Германии в 1/4 финала чемпионата Европы — 2024. Игра состоится сегодня, 5 июля, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будет интересная игра. Мне кажется, сборная Испании победит Германию, потому что она более разнообразна. Мотивация Крооса может передаться команде, но возраст уже берёт своё. Он играет хорошо, на своём уровне», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная Германии начала свой путь на Евро-2024 с группы A, Испания стартовала в группе B. Немецкая команда набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места. Испанцы выиграли все три встречи на групповом этапе. В 1/8 финала национальная команда Германии оказалась сильнее Дании, а Испания обыграла Грузию.

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