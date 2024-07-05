Бибрас Натхо назвал футболистов, которых считает легендами ЦСКА, помимо Акинфеева

Полузащитник сербского «Партизана» Бибрас Натхо, ранее выступавший в составе московского ЦСКА, назвал футболистов, которых считает легендами красно-синих.

«Помимо Акинфеева, в список легенд ЦСКА я бы отнёс братьев Березуцких и Игнашевича. А ещё было очень много легенд до того, как я пришёл в команду. ЦСКА — клуб с огромной историей и большими футболистами, но за время, которое я провёл в клубе, выберу четверых: Игорь, братья и Сергей», — сказал Натхо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в России Бибрас Натхо защищал цвета казанского «Рубина» с 2010 по 2013 год. Затем футболист на полгода уехал из РПЛ, после чего присоединился к московскому ЦСКА. В стане армейцев он выступал до конца сезона-2017/2018.