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Бибрас Натхо назвал футболистов, которых считает легендами ЦСКА, помимо Акинфеева

Бибрас Натхо назвал футболистов, которых считает легендами ЦСКА, помимо Акинфеева
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Полузащитник сербского «Партизана» Бибрас Натхо, ранее выступавший в составе московского ЦСКА, назвал футболистов, которых считает легендами красно-синих.

«Помимо Акинфеева, в список легенд ЦСКА я бы отнёс братьев Березуцких и Игнашевича. А ещё было очень много легенд до того, как я пришёл в команду. ЦСКА — клуб с огромной историей и большими футболистами, но за время, которое я провёл в клубе, выберу четверых: Игорь, братья и Сергей», — сказал Натхо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в России Бибрас Натхо защищал цвета казанского «Рубина» с 2010 по 2013 год. Затем футболист на полгода уехал из РПЛ, после чего присоединился к московскому ЦСКА. В стане армейцев он выступал до конца сезона-2017/2018.

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